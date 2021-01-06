В Башкирии с начала пандемии коронавирусом заразились более 20 тысяч человек

В Башкирии число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 20 тысяч человек. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

По данным на 11 утра 6 января, в Башкирии выявлено и подтверждено 20 077 фактов заражения среди населения. В их числе 167 случаев было отмечено за последние сутки. Среднее число регистрируемых случаев болезни не меняется уже около 3 недель.