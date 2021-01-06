В одном из клубов Башкирии вечеринка закончилась поножовщиной

Вечеринка в одном из клубов Башкирии закончилась поножовщиной. Все произошло еще в ночь со 2 на 3 января.

В клубе «Жара», расположенном в Салавате, на 25-летнего мужчину напал с ножом житель Стерлитамака, передает КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник. Сообщается, что нападавшим был 32-летний сварщик.

Сообщение о нападении поступило в первом часу ночи. Пострадавшего отвезли в больницу с колото-резаной раной, нанесенной в область поясницы. Причины преступления пока неизвестны.