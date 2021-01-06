В России за сутки от коронавируса скончались 455 человек

За последние сутки в России увеличилось как число заболевших коронавирусом, так и количество погибших. Последние данные передает федеральный оперштаб.

По всей стране за сутки было зарегистрировано 3 308 601 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 24 217 случаев было обнаружено за минувшие сутки.

Отмечено, что за это же время выздоровели и были выписано 23 055 человек, а с начала пандемии по всей стране благополучно перенесли болезнь уже 2 685 723 пациентов.