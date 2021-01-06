В России за сутки от коронавируса скончались 455 человек

За последние сутки в России увеличилось как число заболевших коронавирусом, так и количество погибших. Последние данные передает федеральный оперштаб.
По всей стране за сутки было зарегистрировано 3 308 601 фактов заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 24 217 случаев было обнаружено за минувшие сутки.
Отмечено, что за это же время выздоровели и были выписано 23 055 человек, а с начала пандемии по всей стране благополучно перенесли болезнь уже 2 685 723 пациентов.
Но число летальных исходов тоже растет. За сутки погибших стало больше на 455 человек. Общее число скончавшихся от этой болезни достигло в России 59 951 человек.