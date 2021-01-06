В Уфе будет открыто 14 пунктов приема елок после праздников

- Демский район – ул. Магистральная, 2А и ул. Столярова, 2 (микрорайон Яркий); - Калининский район – ул. Мушникова, 11 и ул. Гвардейская, 58/1; - Кировский район – ул. Испытателей, 21 и Дуванский бульвар, 22/2; - Ленинский район – ул. Ирендык рядом с домом №4 и ул. Артезианская, 18 (микрорайон Сосны) - Октябрьский район – ул. Гагарина, 10/2 и ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по ул. 50 лет СССР; - Орджоникидзевский район – пр. Октября, 137 у фонтана и на Колхозном рынке возле домов №№ 50-61 по ул. Кольцевая; - Советский район – ул. Менделеева, 171 и ул. Ленина, 87.