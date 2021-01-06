В Башкирии на Рождество усилят патрулирование дорог

В Башкирии на дорогах во время празднования Рождества будут усилена мероприятия по патрулированию. Все это связано с большим количеством празднующих.

Потому нарядов ДПС на дорогах республики будет больше в два раза. По словам и.о. замначальника по охране общественного порядка МВД РБ Айдара Зубаирова, особенное внимание будет уделяться местам проведения религиозных обрядов.

Усиление контроля позволит, по мнению Айдара Зубаирова, позволит снизить количество правонарушений.