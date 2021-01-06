В Башкирии ребенок застрял в спинке стула

Уважаемые родители! В связи с тем, что в новогодние праздники дети вместе с взрослыми находятся дома, количество бытовых происшествий с участием детей возрастает. Не забывайте, что маленькие дети в любой момент могут оказаться в различных опасных ситуациях.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС