В Башкирии ребенок застрял в спинке стула

В Башкирии мальчику срочно понадобилась помощь спасателей. Ребенок застрял в спинке обычного стула.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, это произошло на днях в Белорецке. Ребенок 2017 года рождения застрял в спинке стула. Точнее застряла его нога.
Прибывшие спасатели выяснили, что малыш просто-напросто играл на стуле и случайно засунул ногу в спинку. Спасатели смогли освободить мальчика от плена стула без инструментов. Все закончилось благополучно.
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС