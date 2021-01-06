В Башкирии ребенок застрял в спинке стула

В Башкирии мальчику срочно понадобилась помощь спасателей. Ребенок застрял в спинке обычного стула.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, это произошло на днях в Белорецке. Ребенок 2017 года рождения застрял в спинке стула. Точнее застряла его нога.

Прибывшие спасатели выяснили, что малыш просто-напросто играл на стуле и случайно засунул ногу в спинку. Спасатели смогли освободить мальчика от плена стула без инструментов. Все закончилось благополучно.

Уважаемые родители! В связи с тем, что в новогодние праздники дети вместе с взрослыми находятся дома, количество бытовых происшествий с участием детей возрастает. Не забывайте, что маленькие дети в любой момент могут оказаться в различных опасных ситуациях.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС