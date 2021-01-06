Радий Хабиров принял участие в совещании Владимира Путина по социальным вопросам

36 миллиардов рублей направили в Башкортостане в прошлом году на социальную поддержку жителей. В 2019 году сумма составляла меньше – 19 миллиардов рублей. Об этом на совещании в режиме видеоконференцсвязи, которое провел Владимир Путин, сообщил Радий Хабиров.
Глава республики подчеркнул, что одним из добрых начинаний прошлого года стала организация горячего питания в школах. Особенностью стало то, что в Башкортостане значительное число малокомплектных школ в селах.
Также Радий Хабиров отметил, что школьные столовые и пищеблоки требуют ремонта и предложил их делать как кафе. В республике два года назад мясо башкирского производства составляло только 13%, сейчас – почти 90%. На начало января выплаты в пять тысяч рублей получили 406 тысяч детей. Что касается строительства дошкольных учреждений, то в Башкортостане рекорд: впервые в истории республики построено 25 детских садов. Владимир Путин поблагодарил за работу.
Президент отметил, что с 1 января 2021 года должна по-новому заработать мера поддержки нуждающихся семей с небольшими доходами, в которых растут дети от трёх до семи лет. Если прежде размер выплаты на ребёнка составлял половину прожиточного минимума в регионе, то теперь её сумма должна увеличиться вплоть до одного прожиточного минимума. Но при условии, если прежнего размера выплаты не хватило, чтобы семья смогла выбраться из бедности.