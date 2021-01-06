В России определены максимальный и минимальный размеры пособия по безработице

В России были окончательно определены максимальный и минимальный размеры пособия по безработице на 2021 год. Соответствующее постановление уже подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Согласно документы, как минимальное, так и максимальное пособия по безработице останутся на прежнем уровне. То есть максимально гражданам, состоящим в этом статусе, может быть выплачено 12 130 рублей. Минимальное пособие не превысит 1 500 рублей.
Напомним, что максимальный размер пособия в марте 2020 года был повышен с 8 тысяч до 12 130 рублей. Это была временная мера поддержки для потерявших работы в период пандемии. Но к завершению прошлого года решено было сохранить эту планку.