В России определены максимальный и минимальный размеры пособия по безработице

В России были окончательно определены максимальный и минимальный размеры пособия по безработице на 2021 год. Соответствующее постановление уже подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документы, как минимальное, так и максимальное пособия по безработице останутся на прежнем уровне. То есть максимально гражданам, состоящим в этом статусе, может быть выплачено 12 130 рублей. Минимальное пособие не превысит 1 500 рублей.

При этом первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей. Пресс-служба Правительства РФ