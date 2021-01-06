Пропавшую жительницу Башкирии нашли и снова потеряли

Жительницу Башкирии, пропавшую без вести 1 января, в течение нескольких дней искали дважды. В итоге женщина сама добралась до дома.
В первый раз сообщение о пропаже поступило 3 января из деревни Альмухаметово Абзелиловского района Башкирии. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС выехали на поиски. Оказалось, что женщина вышла из дома 1 января и больше не появлялась. На тот момент было известно только то, что пропавшую видели проезжающие мимо автомобилисты по пути в село Туяляс.
Именно здесь и была обнаружена женщина вечером 3 января. В селе проживали ее родственники. Но на следующий день спасатели вновь получили сообщение о пропаже той же самой женщины.