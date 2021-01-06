В Уфе из-за празднования Рождества перекроют несколько улиц

Предстоящей ночью весь православный мир начнет отмечать Рождество Христово. В Уфе праздничные богослужения пройдут в 18 храмах. Возле двух из них перекроют движение.
Уже сегодня вечером автомобили не смогут проехать рядом с Кафедральным собором Рождества Богородицы, по улице Кирова от Айской до Ветошникова. Движение перекроют также на улицах Амурской и Крестьянской. Кроме того, транспортный поток до утра остановят возле Свято-Сергиевского собора, по улице Бехтерева. Уфимские власти просят заранее планировать свои маршруты.
Добавим, что в крупных городских приходах для равномерного распределения числа прихожан будут совершены три праздничных богослужения: в ночь на четверг, а также ранняя и поздняя Божественные литургии утром 7 января. Для всех желающих увидеть Рождественское богослужение в Кафедральном соборе Рождества Богородицы телеканал БСТ сегодня организует прямую трансляцию с 23:00.