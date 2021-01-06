В Башкирии прошел парад Дедов Морозов народов мира

Санкт-Николаус, Баббо Натале и Чысхаан. Это имена седовласых волшебников из разных стран. В Иглинском районе они прошли парадом, устроив праздник перед Домом культуры.

От Санта Клауса до Деда Мороза в валенках и русской косоворотке. А самый молодой из седовласых волшебников отказался от оленей и встал на лыжи. Но больше всех выделялся своим загаром гость из страны, где о минусовой температуре читали разве что в книжках.

О достоверности этой фразы остаётся только гадать. А вот немецкий Дед Мороз – Санкт-Николаус – свободно говорил на башкирском. Мужскую компанию разбавляла гостья из Индии – богиня Лакшми.

Дед Морозы отличаются не только в мировых масштабах, но и в пределах нашей страны. В Якутии, например, с праздником поздравляет Чысхаан –получеловек-полубык, Властелин холода.