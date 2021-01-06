Жительница Башкирии покрылась сыпью после антисептика неизвестного происхождения

Не стоит никому направлять свои личные и платежные данные или вводить их на неизвестных сайтах. Особенно должно насторожить предложение сообщить информацию, которая точно должна оставаться секретной, например CVC-код — три цифры на оборотной стороне карты. Обратите особое внимание на адресную строку сайта, так как фишинговые сайты, маскируясь под настоящие, могут незначительно менять их адрес. Проверить добросовестность неизвестных сайтов можно при помощи отзывов, которые легко найти в интернете. Часто мошенники уже успели «наследить», и люди пишут об этом. Однако не стоит слепо верить и большому количеству положительных отзывов, иногда таким образом мошенники пытаются поднять степень доверия к своей уловке.

Андрей Масалович, специалист по кибербезопасности

