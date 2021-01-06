Жительница Башкирии покрылась сыпью после антисептика неизвестного происхождения
Жительница Башкирии приобрела в интернете
антисептическое средство для рук, но чуть позже она поняла, что попалась на
удочку мошенников.
Женщина увидела на одном из сайтов с объявлениями
о купле-продаже товаров и услуг сообщение об антисептиках «Sanitar». Они
продавались еще и со скидкой. Жительница Башкирии решила приобрести товар, но
позже пожалела об этом.
Мне было сказано, что антисептики распродают по
оптовым ценам в связи с закрытием филиала аптечной сети «Будь здоров!».
Продавец представился торговым представителем фарм-компании. Как только начала
пользоваться, заметила неладное: если у средств, купленных в аптеке, был запах
спирта, то у этих - одеколона. И все бы ничего, но через пару часов
обработанные руки покрылись сыпью и отекли.
Мария, жительница Башкирии
В мэрии Уфы отметили, что новые виды
мошенничества начали появляться с приходом в нашу жизнь пандемии.
Одни злоумышленники почти за даром предлагают
средства индивидуальной защиты, другие - чудо-препараты, а третьи и вовсе
обещают помочь с получением мифических льгот. Мошеннических схем немало - от
киберпреступлений до продажи некачественных и даже опасных для здоровья
товаров.
Пресс-служба администрации Уфы
Но есть и другие уловки мошенников. Это и всевозможные «уникальные
схемы лечения коронавируса», получение неких выплат и другое. Все это
встречается в интернете среди объявлений, но бывают случаи, когда фальшивые
соцработники приходят в дом.
Не стоит никому направлять свои личные и
платежные данные или вводить их на неизвестных сайтах. Особенно должно
насторожить предложение сообщить информацию, которая точно должна оставаться
секретной, например CVC-код — три цифры на оборотной стороне карты. Обратите
особое внимание на адресную строку сайта, так как фишинговые сайты, маскируясь
под настоящие, могут незначительно менять их адрес. Проверить добросовестность
неизвестных сайтов можно при помощи отзывов, которые легко найти в интернете.
Часто мошенники уже успели «наследить», и люди пишут об этом. Однако не стоит
слепо верить и большому количеству положительных отзывов, иногда таким образом
мошенники пытаются поднять степень доверия к своей уловке.