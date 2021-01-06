В Башкирии прошел фестиваль рыбной ловли среди мужчин, женщин и детей

Участники рыбалки устремились занять вакантные места на льду, каждый подбирая себе самое клевое, на его взгляд, местечко. И вот лед превратился в арену: рыбаки приготовились опустить наживку в лунку, а жюри считать улов. Судьи соревнований внимательно следили за процессом ловли и учитывали каждый пойманный «хвостик».

Борис Мелкоедов, глава администрации Зилаирского района РБ