В Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах в ночь с 6 на 7 января, а также утром.
В МЧС РБ отметили, что видимость может ухудшиться при выпадении снега до 2-4 километров на отдельных участках дорог. Кроме того, местами в республике возможен снегопад. Ветер будет несильным – до 5-10 метров в секунду.
Сообщается, что опасных или неблагоприятных погодных явлений в целом в Башкирии 7 января не предвидится.
В рождественскую ночь будет довольно тепло для января – до -15 градусов. Лишь при прояснениях местами возможно понижение температуры до -22 градусов. Днем ожидается от -6 до -11 градусов.