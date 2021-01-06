В Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах

Жителей Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах в ночь с 6 на 7 января, а также утром.

В МЧС РБ отметили, что видимость может ухудшиться при выпадении снега до 2-4 километров на отдельных участках дорог. Кроме того, местами в республике возможен снегопад. Ветер будет несильным – до 5-10 метров в секунду.

Сообщается, что опасных или неблагоприятных погодных явлений в целом в Башкирии 7 января не предвидится.