В Башкирии по пути из Стерлитамака в Уфу пропал молодой мужчина

В Башкирии добровольцы поисково-спасательного отряда «Отклик» сообщили о пропаже человека. Мужчина не выходит на связь со вчерашнего дня.

Ильнар Салахов 1991 года рождения 5 января отправился из Стерлитамака в Уфу. Мужчина передвигался на автомобиле Peugeot с госномером В721КХ102. Но вскоре стало понятно, что мужчина пропал. Где он находится сейчас, неизвестно, сообщают добровольцы «Отклика».

В день исчезновения Ильнар был одет в синию кофту, зеленые джинсы, синюю куртку и черные ботинки.

Мужчина ростом 176 см имеет худощавое телосложение, карие глаза и короткие русые волосы.

Всех, кто имеет достоверную информацию о местонахождении Ильнара, просят незамедлительно обратиться либо в полицию, либо позвонить по номеру: 8 987 106 06 01.