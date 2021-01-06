Рост цен на отопление в Башкирии рассмотрят на уровне министерств и госкомитетов

Рост цен на отопление в Башкирии будет рассмотрено на уровне министерств и госкомитетов республики. Об этом заявил министр ЖКХ РБ Борис Белев.

Все началось с того, что, как мы уже писали в одном из прошлых материалов, в начале января многие жители Башкирии получили квитанции на оплату услуг ЖКУ с заметно подросшими ценами на отопление. Было отмечено, что стоимость тепла выросла на 30-70%.

Борис Беляев отметил, что после анализа жалоб, полученных от граждан, выяснилось, что большая часть пришлась на долю «БашРТС». Потому Глава Башкирии поручил сформировать межведомственную рабочую группу, в которую вошли представители Администрации Главы Республики, Министерства ЖКХ РБ, Госкомитета по жилищному и строительному надзору РБ, Госкомитета РБ по тарифам, Администрации Уфы.

Поручено в кратчайшие сроки разобраться в причинах возникшей ситуации, осуществить проверку правильности начислений и предложить меры, которые позволят проводить оперативный контроль поставляемой тепловой энергии и начисления платежей. Главам Администраций муниципальных районов и городских округов указано на недопустимо низкий уровень работы с управляющими компаниями и РСО в части автоматизации передачи данных о потребляемых коммунальных ресурсах, реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, развития институтов общественного контроля за платежами ЖКХ. Борис Беляев, министр ЖКХ РБ