В Уфе проходят профилактические рейды МЧС

Профилактические рейды по предотвращению пожаров проходят в Уфе. Они продлятся вплоть до окончания новогодних каникул. Как сообщили в МЧС, с начала года в республике произошло около 100 пожаров, в которых погибли шесть человек. На что обращают внимание в экстренных службах?

Работники экстренных служб – неожиданные гости для семьи жителя уфимского садового товарищества «Поиск» Разифа Мухаметова. Спасатели делают обход по домам, чтобы рассказать об опасности пожаров и при согласии с собственниками жилья проверяют состояние электропроводки. На этом участке проверили и баню. Осмотр показал, что все в порядке, но на всякий случай проговорили правила безопасности

Подобные противопожарные рейды пройдут в каждом районе Уфы до конца новогодних каникул. По данным спасателей, профилактика эффективна. Жителям частного сектора или садовых товариществ вручаются памятки, а также их убеждают устанавливать пожарные извещатели.

В Иглинском районе во время обхода памятку по пожарной безопасности и пожарный извещатель получила семья Султановых. В семье есть двухлетний ребенок. Недавно они приобрели новый дом и планировали закупить пожарный извещатель. Новогодний подарок в виде извещателя молодой семье пришелся кстати.