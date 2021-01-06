Молодежная сборная России осталась без медалей на ЧМ по хоккею

Российская «молодежка» осталась без медалей на чемпионате мира в Канаде. Сегодня ночью команда Игоря Ларионова уступила финнам со счетом 1:4 в игре за бронзовые награды.

Напомним, в составе национального коллектива выступили трое юлаевцев. Родион Амиров по итогам турнира стал лучшим бомбардиром сборной России с шестью очками. У Даниила Башкирова один гол, а Шакир Мухамадуллин результативными действиями не отметился. Российская «молодежка» уехала с чемпионата мира без медалей во второй раз за последние десять лет.