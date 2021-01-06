В Башкирии проходят «Новогодние семейные игры»

Активные выходные. В Башкортостане продолжаются «Новогодние семейные игры». На соревнования со всех городов и районов республики заявилось более 50 тысяч участников.

На пришкольных спортивных площадках они соревнуются в скорости и ловкости. После обязательной разминки команды, состоящие из родителей и детей, показали свои навыки владения клюшкой и шайбой, управления тюбингом с пассажиром, а также выполнили другие задания организаторов.