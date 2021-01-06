БСТ покажет прямую трансляцию Рождественского богослужения в Уфе

Сегодня христиане отмечают сочельник, который предваряет собой один из главных православных праздников – Рождество Христово. Торжественные богослужения в храмах начнутся за час до полуночи. В Уфе главные торжества пройдут в Соборе Рождества Богородицы, откуда телеканал БСТ будет вести прямую трансляцию.

В предстоящую рождественскую ночь путь в храм для жителей республики не совсем обычный. У входа в церковные здания стоят антисептики для обработки рук, участники богослужений должны иметь маски. Несмотря на все ограничения, поток людей не иссякает. Верующие поздравляют друг друга и ставят свечки за себя и своих близких. Рождество люди встречают по-разному: кто-то впервые пришёл в храм, а для кого-то это дело обязательное.

Бессонная ночь сегодня ждет и сотрудников МЧС. Более сотни инспекторов пожарного надзора будут следить за безопасностью в церквях и храмах по всей республике.

В связи с эпидобстановкой празднование Рождества Христова в этом году особенное – с ограничениями. Те, кто по каким-то причинам не смогут посетить храм, все таинства богослужений увидят по телевизору. Прямая трансляция на телеканале БСТ начнется в 23:00.