Башкирские бадминтонисты рассказали о своих тренировках

Башкирские бадминтонисты продолжают тренировки. Весной может состояться первенство Европы, куда попадают сразу несколько спортсменов из республики. Одной из претенденток на медали в российской сборной до 15 лет считается представительница Уфы.
Галина Мезенцева на первых же европейских соревнованиях стала третьей. Во Францию спортсменка ехала в качестве лидера юниорской сборной. Еще две бронзы взяла на чемпионате и первенстве России. Она на равных тренируется и выступает с соперниками, которые старше ее на несколько лет.
Во время весеннего карантина Галина Мезенцева тренировалась еще усерднее. Здесь и прыжки на подземной парковке во дворе, и тренировки у стены в комнате, и искренняя радость от выполнения упражнения на меткость вместе с домашним питомцем. А это вообще уникальные видеокадры: спортсменке всего десять. Мезенцева переворачивает таблички с цифрами на соревновании. Тогда объектив нашей телекамеры случайно зацепил юную бадминтонистку. Сейчас об интервью с перспективной сборницей нужно договариваться.
Башкирские бадминтонисты итак никогда не отсиживались за спинами соперников, а после пандемии они еще громче заявили о себе. Во всех официальных соревнованиях спортсмены, представляющие республику, стабильно попадали в призы. И чаще всего это были первые места.
Сейчас спортсмены еще не знают, на каких соревнованиях за границей им удастся выступить. Многие старты в прошлом году отменили. Но пока в календарном плане 2021-го все еще значится первенство Европы в Словении, а также первенство мира в Китае.