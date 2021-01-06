Башкирские бадминтонисты рассказали о своих тренировках

Башкирские бадминтонисты продолжают тренировки. Весной может состояться первенство Европы, куда попадают сразу несколько спортсменов из республики. Одной из претенденток на медали в российской сборной до 15 лет считается представительница Уфы. ​

Галина Мезенцева на первых же европейских соревнованиях стала третьей. Во Францию спортсменка ехала в качестве лидера юниорской сборной. Еще две бронзы взяла на чемпионате и первенстве России. Она на равных тренируется и выступает с соперниками, которые старше ее на несколько лет.

Во время весеннего карантина Галина Мезенцева тренировалась еще усерднее. Здесь и прыжки на подземной парковке во дворе, и тренировки у стены в комнате, и искренняя радость от выполнения упражнения на меткость вместе с домашним питомцем. А это вообще уникальные видеокадры: спортсменке всего десять. Мезенцева переворачивает таблички с цифрами на соревновании. Тогда объектив нашей телекамеры случайно зацепил юную бадминтонистку. Сейчас об интервью с перспективной сборницей нужно договариваться.

​ В пандемию я больше занималась физической подготовкой, с воланом мало тренировались. Галина Мезенцева, бронзовый призер первенства Европы - 2020 по бадминтону ​

Башкирские бадминтонисты итак никогда не отсиживались за спинами соперников, а после пандемии они еще громче заявили о себе. Во всех официальных соревнованиях спортсмены, представляющие республику, стабильно попадали в призы. И чаще всего это были первые места.

​На чемпионате и Кубке России среди взрослых у наших спортсменов золото, первенство до 17 лет – медали, до 15 лет – победила Мезенцева Галина. Первенство России до 13 лет – наши ребята заняли третье место в командном зачете. Александр Сорокин, тренер по бадминтону Спортшколы олимпийского резерва №7