В Башкирии для детей из центра «Семья» устроили выходной на свежем воздухе

Зимние забавы для детей на свежем воздухе проводятся по всему Башкортостану в новогодние каникулы. Одним из организаторов выступает республиканский ресурсный центр «Семья». Там поддерживают тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, пострадал от домашнего насилия или является многодетными родителями.
Погода позволила провести акцию на улице, а внутри помещений из-за угрозы распространения коронавируса с детьми игры не устраивают. Это ежегодная традиция в Башкортостане. В этом году один из ресторанов быстрого питания выступил спонсором и пригласил всех детей на вкусный обед.