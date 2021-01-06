В Башкирии для детей из центра «Семья» устроили выходной на свежем воздухе

В ноябре было два года, как проводятся эти мероприятия. Это семейный выходной. В Министерстве семьи, труда и социальной поддержки населения придумали такой выходной, которые вот уже два года распространяется по всей республике. Сегодня у нас тематика – игры на улице. И, естественно, темы Нового года, здоровья и счастливого детства.

Ольга Завьялова, директор республиканского ресурсного центра «Семья»