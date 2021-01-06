В Башкирии для детей из центра «Семья» устроили выходной на свежем воздухе

Зимние забавы для детей на свежем воздухе проводятся по всему Башкортостану в новогодние каникулы. Одним из организаторов выступает республиканский ресурсный центр «Семья». Там поддерживают тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, пострадал от домашнего насилия или является многодетными родителями.

Погода позволила провести акцию на улице, а внутри помещений из-за угрозы распространения коронавируса с детьми игры не устраивают. Это ежегодная традиция в Башкортостане. В этом году один из ресторанов быстрого питания выступил спонсором и пригласил всех детей на вкусный обед.

В ноябре было два года, как проводятся эти мероприятия. Это семейный выходной. В Министерстве семьи, труда и социальной поддержки населения придумали такой выходной, которые вот уже два года распространяется по всей республике. Сегодня у нас тематика – игры на улице. И, естественно, темы Нового года, здоровья и счастливого детства. 

Ольга Завьялова, директор республиканского ресурсного центра «Семья»