Школьник-миллионер из Башкирии рассказал, как потратит деньги

Житель башкирского села Максим Рогатин стал финалистом всероссийского конкурса «Большая перемена». Из республики в международный детский центр «Артек» пригласили 17 школьников, семь из них выиграли по миллиону рублей. В их числе и Максим Рогатин из Аскинского района.
Уезжали обычными школьниками, а встречают как звезд. Команда Башкортостана привезла из Крыма 13 призовых мест. В числе победителей и Максим Рогатин. Ученик 11-го класса аскинской школы выиграл один миллион рублей. В полуфинале проекта «Большая перемена» его команда презентовала проект «Умный город».
Максим – спортсмен, гуманитарий. Признается, что к точным наукам особой тяги не испытывает, но учится хорошо. Интерес к соревнованиям, в которых школьник участвует с детства, привила мама – учительница начальных классов.
Финал «Большой перемены» прошел в международном центре «Артек» в Крыму. До этого была подготовка в течение семи месяцев. Республиканский этап прошли более 15 тысяч школьников. Кстати, команда, с которой Максим презентовал проект, состояла из незнакомых друг другу людей: умение наладить контакт – немаловажный показатель современного лидера.
Он уже дает наставления младшим школьникам. Смотрит на жизнь с опережением, и в свои 17 лет рассуждает совсем по-взрослому.
Свой миллион мальчик собирается потратить на образование. Один из предметов, который он выбрал на ЕГЭ, – обществознание. Максим мечтает стать юристом. Если приложить усилия, можно достичь любой цели, считает школьник-миллионер.