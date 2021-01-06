Школьник-миллионер из Башкирии рассказал, как потратит деньги

Житель башкирского села Максим Рогатин стал финалистом всероссийского конкурса «Большая перемена». Из республики в международный детский центр «Артек» пригласили 17 школьников, семь из них выиграли по миллиону рублей. В их числе и Максим Рогатин из Аскинского района.

Уезжали обычными школьниками, а встречают как звезд. Команда Башкортостана привезла из Крыма 13 призовых мест. В числе победителей и Максим Рогатин. Ученик 11-го класса аскинской школы выиграл один миллион рублей. В полуфинале проекта «Большая перемена» его команда презентовала проект «Умный город».

Мы сделали перерабатывающий завод, который выделяет за счет каких-то веществ. Тот же пластик, например. Мы знаем не весь пластик перерабатывается, но сортировка какая-то будет происходить. И мы будем получать альтернативные источники энергии. То есть мы будем электричеством снабжать весь город. Максим Рогатин, учащийся 11 класса школы № 1 С.Аскино

Максим – спортсмен, гуманитарий. Признается, что к точным наукам особой тяги не испытывает, но учится хорошо. Интерес к соревнованиям, в которых школьник участвует с детства, привила мама – учительница начальных классов.

Гран Максима – большой успех в нашей работе, в работе всего нашего коллектива. Это первый случай в истории школы. И я горжусь, что являюсь классным руководителем этого ребенка. Гульнара Хакимова, классный руководитель Максима Рогатина

Финал «Большой перемены» прошел в международном центре «Артек» в Крыму. До этого была подготовка в течение семи месяцев. Республиканский этап прошли более 15 тысяч школьников. Кстати, команда, с которой Максим презентовал проект, состояла из незнакомых друг другу людей: умение наладить контакт – немаловажный показатель современного лидера.

Он уже дает наставления младшим школьникам. Смотрит на жизнь с опережением, и в свои 17 лет рассуждает совсем по-взрослому.

Погулять можно и потом, провести время с друзьями. А вот образование, которое сейчас, потом на это времени не будет. Потому что там надо этими навыками обладать, они там пригодятся. Учиться будет некогда. Максим Рогатин, учащийся 11 класса школы №1 С.Аскино