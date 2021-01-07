В России продлили беззаявительный порядок оформления субсидий на оплату ЖКУ

В России продлен беззаявительный порядок оформления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Ранее мера действовала до 31 декабря прошедшего года, теперь она продлена до 1 апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Как правило субсидии на оплату коммунальных услуг выдаются на полгода, после чего приходится заново подавать заявление и собирать все документы, которые подтвердят нужду в субсидиях.