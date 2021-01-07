В Уфе массово проверяют кафе и рестораны

В Башкирии проходит проверка мест общественного питания и других заведений подобного типа на предмет соблюдения указа Главы РБ о режиме повышенной готовности.

На днях проверка нагрянула в 10 заведений общепита: кафе и рестораны. Согласно указу Радия Хабирова, все эти заведения могут работать с 6 утра до 2 ночи, напомнили в мэрии Уфы. Только в ночь с 31 декабря на 1 января им разрешено было принимать и обслуживать посетителей круглосуточно.