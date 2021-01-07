В Башкирии завершились поиски пропавшего мужчины

В Башкирии завершились поиски пропавшего 5 января мужчины. Об этом сообщили добровольцы поисково-спасательного отряда «Отклик».

Ильнар С. выехал 5 января на автомобиле из Стерлитамака в сторону Уфы. После этого связь с ним была потеряна. Добровольческий отряд накануне вечером сообщил, что мужчина был найден. Известно, что поиски завершились благополучно – Ильнар жив.

Где именно находился мужчина почти сутки и почему перестал выходить на связь, отряд не сообщает. Причина пропажи тоже остается неизвестной.