В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 165 человек

В Башкирии не сбавляются темпы заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки их число увеличилось на 165 человек.
С учетом новых данных к 7 января общее число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 20 242 человек. Об этом сообщает администрация Главы республики.
Сегодня на амбулаторном лечении с легкой формой заболевания остаются 4 050 пациентов, еще 705 человек переносят инфекцию тяжелее и располагаются в республиканских стационарах.
К 7 января в общей сложности в Башкирии было выписано по выздоровлению 15 335 человек. Погибших за сутки стало больше на 3 человека, а всего с начала пандемии зарегистрировано 152 случая смерти среди пациентов с подтвержденным Covid-19.