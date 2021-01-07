В Башкирии за сутки коронавирус выявили у 165 человек

В Башкирии не сбавляются темпы заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки их число увеличилось на 165 человек.

С учетом новых данных к 7 января общее число зараженных коронавирусом в Башкирии достигло 20 242 человек. Об этом сообщает администрация Главы республики.

Сегодня на амбулаторном лечении с легкой формой заболевания остаются 4 050 пациентов, еще 705 человек переносят инфекцию тяжелее и располагаются в республиканских стационарах.