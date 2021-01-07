В Башкирии в пожарах пострадали 4 человека и погибло 19 голов скота

В Башкирии произошло несколько серьезных пожаров, в которых пострадали люди. Но в одном из происшествий была зафиксирована смерть 19 голов скота.

По данным МЧС Башкирии, 5 января в районе 21 часа произошло возгорание в жилом доме, расположенном в Уфе на ул. Губкина. Три человека были эвакуированы. Но один мужчина 1960 года рождения был госпитализирован с травмами.

В тот же день часом позже загорелся бревенчатый дом в СНТ №5 Благовещенского района Башкирии. Через полчаса пламя было ликвидировано. В пожаре ожоги различной степени получила женщина 1955 года рождения.

Накануне в районе трех часов ночи загорелась двухкомнатная квартира в Уфе на бульваре Ибрагимова. В результате пожара повреждена пластиковая труба в санузле, пострадал мужчина 1974 года рождения.

Еще где-то через час 6 января в Ишимбайском районе загорелся бревенчатый дом. В результате пожара медицинская помощь понадобилась женщине 1989 года рождения.

Ночью того же дня произошло возгорание надворных построек в деревне Равилово Абзелиловского района республики. Здесь обошлось без человеческих жертв, однако в огне погибли 19 голов скота, в их числе 13 – крупнорогатого и 6 овец.