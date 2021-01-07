В России коронавирусом заразились еще 23, 5 тысячи человек

За последние сутки увеличилось число заболевших коронавирусом по всей стране. В общей сложности на территории России за сутки выявили 23 541 новых случаев Covid-19.
Таким образом всего в стране было зарегистрировано 3 332 142 фактов заражения. Россия, по данным Университета Хопкинса, остается на 4 месте в мире по числу заболевших, уступая США, Индии и Бразилии.
Выписано к 7 января 2 709 452 человек, перенесших болезнь и завершивших лечение. Но число погибших вновь увеличилось. За сутки скончались 506 пациентов, с начала пандемии – 60 457 человек.