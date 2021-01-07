В Башкирии пройдет фестиваль пельменей

В Башкирии 9 января пройдет фестиваль пельменей. Его проведут в Бирске на Октябрьской площади.
На фестивале «Бирские пельмени» с 11 утра представят старые традиции в кулинарии, а также расскажут о достижениях местных производителей продуктов питания.
Ожидается на фестивале и самая приятная часть – дегустация блюд. Для того, что развеяться и не наедаться, на мероприятии предусмотрены всевозможные игры и конкурсы для участников фестиваля.
Проводится событие в Бирске уже во второй раз. В прошлом году в феврале посетили фестиваль и попробовали местные пельмени более 1000 человек, в числе которых и сами местные жители, и приезжие гости города.