В Башкирии пройдет фестиваль пельменей

В Башкирии 9 января пройдет фестиваль пельменей. Его проведут в Бирске на Октябрьской площади.

На фестивале «Бирские пельмени» с 11 утра представят старые традиции в кулинарии, а также расскажут о достижениях местных производителей продуктов питания.

Ожидается на фестивале и самая приятная часть – дегустация блюд. Для того, что развеяться и не наедаться, на мероприятии предусмотрены всевозможные игры и конкурсы для участников фестиваля.