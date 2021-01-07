В Башкирии за год выявлено почти 2 000 больных страшной болезнью

В Башкирии за прошедший год было выявлено почти 2 000 больных опасной болезнью. Речь идет о ВИЧ-инфекции.

По данным Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, в Башкирии за 2020 год по состоянию на 31 декабря обследовано на ВИЧ 920 625 человек. Из них у 1 977 человек ВИЧ-инфекция подтвердилась.

В 58,37% случаях ВИЧ подтвердился у мужчин, остальная доля приходится на женщин. Также за год было зарегистрировано 430 беременных ВИЧ-инфицированных. В результате родилось 358 детей от матерей, больных ВИЧ.

Сообщается, что за весь период, начиная с 1987 года, в республике было выявлено лабораторным методом 35 922 ВИЧ-инфицированных человека. В 2020 году скончались 1 083 человека с ВИЧ, в том числе от самой болезни 304.