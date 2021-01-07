«Обнаружены двое погибших»: В Башкирии за сутки произошло 10 техногенных пожаров

В Башкирии за одни только сутки с 6 на 7 января произошло 10 техногенных пожаров. К сожалению, в одном из них без трагических последствий не обошлось.

Смертельным исходом завершился пожар в Уфимском районе. Как передает ГУ МЧС по РБ, 7 января ближе к 2 часам ночи в деревне Дорогино загорелись одноэтажный бревенчатый дом и его веранда.

Почти в 3 часа ночи пожарным удалось потушить пламя на площади в 60 квадратных метров. Но во время ликвидации пожара было обнаружено два тела. Погибшими оказались мужчина 1979 года рождения и женщина 1979 года рождения.

К тушению пожара от МЧС России привлечено 20 человек и 6 единиц техники. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает следственно-оперативная группа, дознаватель МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Пресс-служба ГУ МЧС по РБ