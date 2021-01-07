В России оценили качество жизни в двух городах Башкирии

Два города Башкирии попали в список Финансового университета при Правительстве РФ, в котором оценивалось качество жизни. Исследование проводилось среди городов с населением более 250 тысяч человек. От Башкирии в списке оказались Уфа и Стерлитамак.

По итогам исследования Уфа и Стерлитамак оказались почти на соседних позициях – 31 и 33 строки соответственно. В перечне представлено 75 городов России.

Однако в Уфе, согласно исследованию, гораздо выше уровень благополучия. Если Стерлитамак здесь набрал только 36 баллов, то у Уфы 44 балла. Примечательно, что другой критерий оценки вывел Стерлитамак вперед. Качество дорог в Уфе оценено на 58 баллов, а в Стерлитамаке – на все 73 балла.