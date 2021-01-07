В Башкирии запустили рельсовый автобус «Орлан» нового поколения

За активным отдыхом на новом железнодорожном транспорте. На пригородном поезде «Легенды Урала» по маршруту «Уфа-Новоабзаково-Уфа» начала курсировать модифицированная версия рельсового автобуса «Орлан».

Состав предназначен для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. У нового рельсового автобуса обновленный дизайн и более комфортабельный салон. В головных вагонах предусмотрены места для маломобильных пассажиров. Максимальная скорость, которую способен развить поезд, составляет 120 километров в час.

Именно на «Легенде Урала» еду второй раз где-то примерно. Очень шустрая электричка, если можно так назвать, комфортные места, очень приятно ехать.

Поезд «Легенды Урала» отправляется из Уфы в семь часов восемь минут по местному времени. В основном он ходит по выходным. Исключение – новогодние каникулы, когда поток желающих отправиться на горнолыжные центры Белорецкого района резко увеличивается. При этом пригородным маршрутом охотно пользуются не только любители активного отдыха.