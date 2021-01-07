Депутаты Башкирии предложили запретить в России передвижные зоопарки

Госсобрание предложило запретить в России деятельность передвижных зверинцев, а также цирков и дельфинариев. Башкирский парламент внес соответствующий законопроект в Государственную Думу.
Авторы проекта считают, что данный запрет просто необходим, т.к. содержать животных в такого рода зоопарках антигуманно. Клетки и контейнеры для зверей, как правило, тесные, уход и питание оставляют желать лучшего, а ветеринарное обслуживание и вовсе отсутствует. В результате животные становятся орудием заработка для владельцев зоопарков, а содержание подопечных превращается в издевательство, подчеркнул Константин Толкачев.
Спикер Курултая также отметил, что во многих странах деятельность мобильных зоопарков и дельфинариев находится под запретом. В Госсобрании рассчитывают, что Госдума рассмотрит инициативу в период весенней сессии и поддержит ее.