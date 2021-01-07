В Башкирии второклассник получил подарок от «Елки желаний»

В Башкирии второклассник получил заветный новогодний подарок от «Елки желаний». Вручили презент мальчику прямо в его день рождения.

Всероссийская акция «Елка желаний», как мы уже сообщали в прошлых материалах, направлена на то, чтобы дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей поверили в чудо. К акции уже успели присоединиться и представители власти, и депутаты.