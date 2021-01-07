В Башкирии ожидается похолодание

В Башкирии в ближайшее время ожидается смена температуры воздуха. По данным МЧС РБ, речь идет о похолодании.

На территории республики 8 января прогнозируется облачная погода с периодическими прояснениями. Местами ожидается небольшой снегопад. Видимость на дорогах вновь ухудшится до 1-2 километров.

Также МЧС сообщает, что ночью температура воздуха в среднем понизится до -17 градусов, а при прояснениях – и вовсе до -25 градусов.