В Башкирии 60% жалоб на качество медобслуживания в страховую признаны обоснованными

В Башкирии более половины жалоб на качество медицинского обслуживания в страховые компании признаны обоснованными. Об этом сообщает республиканская Общественная палата.
Отмечено, что проблемы в сфере ОМС «обнажила» именно начавшаяся пандемия коронавируса. Директор уфимского филиала страховой компании и член Общественной палаты РБ Диана Фарахова заявила, что при анализе обращений граждан, поступивших за 9 месяцев прошлого года, выяснилось, что 60% из них являются обоснованными.
Также в 2020 году существенно увеличилось и число обращений граждан в страховую компанию. Если сравнить с 2019 годом, то речь идет о росте в два раза.