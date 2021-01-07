В Башкирии 60% жалоб на качество медобслуживания в страховую признаны обоснованными

В Башкирии более половины жалоб на качество медицинского обслуживания в страховые компании признаны обоснованными. Об этом сообщает республиканская Общественная палата.

Отмечено, что проблемы в сфере ОМС «обнажила» именно начавшаяся пандемия коронавируса. Директор уфимского филиала страховой компании и член Общественной палаты РБ Диана Фарахова заявила, что при анализе обращений граждан, поступивших за 9 месяцев прошлого года, выяснилось, что 60% из них являются обоснованными.

По итогам 9 месяцев 2020 года 60 процентов обращений граждан в уфимский филиал крупнейшей страховой медицинской компании РФ в сфере обязательного медицинского страхования с требованием провести экспертизу качества оказанного лечения в медицинских учреждениях республики были обоснованными. Это значит, что медицинским учреждением были допущены нарушения, либо было неправильно назначено лечение, либо оказание медицинской помощи было оказано не в полно объеме

Диана Фарахова, член общественной палаты РБ

Также в 2020 году существенно увеличилось и число обращений граждан в страховую компанию. Если сравнить с 2019 годом, то речь идет о росте в два раза.