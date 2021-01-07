В Башкирии 60% жалоб на качество медобслуживания в страховую признаны обоснованными

По итогам 9 месяцев 2020 года 60 процентов обращений граждан в уфимский филиал крупнейшей страховой медицинской компании РФ в сфере обязательного медицинского страхования с требованием провести экспертизу качества оказанного лечения в медицинских учреждениях республики были обоснованными. Это значит, что медицинским учреждением были допущены нарушения, либо было неправильно назначено лечение, либо оказание медицинской помощи было оказано не в полно объеме

Диана Фарахова, член общественной палаты РБ