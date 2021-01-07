Медикам ковид-госпиталей в Башкирии вручили новогодние подарки

Медработникам филиала Республиканского инфекционного центра в Стерлитамаке вручили новогодние подарки в рамках акции «С заботой о вас».

На сегодняшний день инфекционный центр, построенный в Стерлитамаке по проекту медучреждения под Уфой, работает как ковид-госпиталь. Здесь в новогодние праздники дежурят врачи, медсестры и другой медицинский персонал.

Депутаты Госсобрания – Курултая РБ Азат Курбангалеев и Юлия Герасимова присоединились к акции «С заботой о вас» и передали 7 пакетов с подарками работникам инфекционного центра. Также 30 пакетов было передано в Городскую больницу №2, еще весной оборудованную под ковид-госпиталь. В пакетах – продуктовые наборы.

Здоровье – это то, что каждый из нас в первую очередь желает себе и своим близким. В этом году мы в полной мере осознали, насколько оно зависит от людей в белых халатах. В канун Нового года жители страны поздравляют медицинских работников, дарят подарки и искренне благодарят за труд, терпение и профессионализм.

Юлия Герасимова, депутат Госсобрания – Курултая РБ

Фото: пресс-служба "Единой России" в РБ 