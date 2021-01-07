Медикам ковид-госпиталей в Башкирии вручили новогодние подарки

Здоровье – это то, что каждый из нас в первую очередь желает себе и своим близким. В этом году мы в полной мере осознали, насколько оно зависит от людей в белых халатах. В канун Нового года жители страны поздравляют медицинских работников, дарят подарки и искренне благодарят за труд, терпение и профессионализм.

Юлия Герасимова, депутат Госсобрания – Курултая РБ