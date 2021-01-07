В Уфе в течение нескольких месяцев можно пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ

В Уфе в течение нескольких месяцев можно пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Проект запущен в декабре 2020 года и продлится до марта 2021 года.

Любой желающий в этот период может прийти сдать тест в лайфстайл центре «Башкирия», сообщает мэрия Уфы.

Этот проект является победителем конкурса грантов главы Администрации Уфы - «Жизнь без наркотиков, жизнь без ВИЧ!».