В Уфе в течение нескольких месяцев можно пройти бесплатный анонимный тест на ВИЧ

В Уфе в течение нескольких месяцев можно пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ. Проект запущен в декабре 2020 года и продлится до марта 2021 года.
Любой желающий в этот период может прийти сдать тест в лайфстайл центре «Башкирия», сообщает мэрия Уфы.
Этот проект является победителем конкурса грантов главы Администрации Уфы - «Жизнь без наркотиков, жизнь без ВИЧ!».
Отмечено, что процедура тестирования занимает всего около 5 минут. Тест-система современного уровня быстро и максимально точно определяет, есть ли в организме человека инфекция или нет. Также граждан информируют, что заранее каким-либо образом готовиться к сдаче теста не нужно.