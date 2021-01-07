Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года

В апреле 2021 года пройдет Всероссийская перепись населения. В администрации Уфы рассказали, как узнать переписчиков и как переписаться самостоятельно.

Переписчики будут приходить в каждый дом. Но узнать их будет достаточно просто. Все они должны быть одеты в брендированные жилеты, шарфы и сумки. У всех переписчиков при себе будут электронные планшеты.

Самое главное – удостоверение, которое обязательно должен предъявить пришедший переписчик. Вместе с ним – паспорт.

Если в тот момент, когда переписчик придет к вам, вас не окажется дома, то он оставит записку и вернется в другое время.

В Кировском районе столицы республики подготовка к проведению переписи ведется активно. На данный момент определены помещения, которые будут использоваться в качестве переписных участков, а также отобраны люди, которые будут задействованы в качестве переписчиков. Пресс-служба администрации Уфы

Самостоятельно пройти перепись граждане могут на сайте Госуслуг. В таком случае при визите переписчика можно будет показать ему QR-код или назвать код цифровой, которые можно получить после прохождения переписи на Госуслугах.