В Уфе медиков ковид-госпиталя накормили праздничным обедом

Врачей ковид-госпиталя в селе Зубово порадовали праздничным обедом. Уфимские рестораторы продолжают бесплатно кормить медработников. Сегодня сотрудники больницы получили ещё 35 комплексных ланчей.
Предпринимателям в эти дни нелегко: кто-то не выдержал пандемии и закрылся, у кого-то сильно упал поток клиентов. Но бизнес не только выживает, но и приходит на выручку тем, кому ещё сложнее: врачам, волонтерам, людям, потерявшим работу.
Плов, оливье и клюквенный морс. Сегодня кафе радует рождественским ланчем врачей больницы в Зубово. Вместо общего праздничного пирога – творожники и учпочмаки. Быстрыми движениями продукты упаковывают в контейнеры. Чтобы успеть довезти обеды горячими, используют специальные коробки.
Правильное питание для врачей, работающих в «красной зоне», – не только приятный перерыв в напряженном графике. Это значит, что у медиков будут силы бороться дальше – спасать жизни. Сотрудники кафе надеются, что их примеру последуют и другие точки питания, ведь в городе больниц много.
От сердца к сердцу протянулась ниточка добра. В республике стартовала ещё одна новогодняя благотворительная акция. Стать волшебником может каждый. Достаточно лишь положить в коробочку, установленную в кафе, любую сумму. И чьё-то заветное желание сможет исполниться без особых заклинаний.