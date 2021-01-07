В Уфе медиков ковид-госпиталя накормили праздничным обедом

Врачей ковид-госпиталя в селе Зубово порадовали праздничным обедом. Уфимские рестораторы продолжают бесплатно кормить медработников. Сегодня сотрудники больницы получили ещё 35 комплексных ланчей.

Предпринимателям в эти дни нелегко: кто-то не выдержал пандемии и закрылся, у кого-то сильно упал поток клиентов. Но бизнес не только выживает, но и приходит на выручку тем, кому ещё сложнее: врачам, волонтерам, людям, потерявшим работу.

Во время пандемии наши врачи помогают людям победить эту болезнь. Потому мы решили принять участие в этой акции. Тимур Ахмадеев, директор сети кафе «Баракат»

Плов, оливье и клюквенный морс. Сегодня кафе радует рождественским ланчем врачей больницы в Зубово. Вместо общего праздничного пирога – творожники и учпочмаки. Быстрыми движениями продукты упаковывают в контейнеры. Чтобы успеть довезти обеды горячими, используют специальные коробки.

Доставляем горячие обеды для работников Республиканского клинического центра. Денис Султанов, руководитель АНО «Актау»

Правильное питание для врачей, работающих в «красной зоне», – не только приятный перерыв в напряженном графике. Это значит, что у медиков будут силы бороться дальше – спасать жизни. Сотрудники кафе надеются, что их примеру последуют и другие точки питания, ведь в городе больниц много.

Подарки от тех людей, которые ценят врачей, понимают, как важен наш труд. Эти люди, которые помогают в такое напряженное время, они делают это от души. Глеб Глебов, врач клинико-диагностического инфекционного центра