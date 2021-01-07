«Очень хорошо сделали»: жители Кумертау оценили ремонт дворов

В республике продолжают обновлять дворы многоэтажек. Две большие придомовые территории, которые в общей сложности охватывают девять домов, благоустроили в Кумертау в рамках программы «Башкирские дворики». В 2020 году в городе сдали объекты на месяц раньше. Как жители оценивают новые обличия своих придомовых территорий?

Теперь по возвращении домой после трудового дня Алексей Уткин не переживает за безопасность своего авто. Парковочных мест достаточно, есть камеры видеонаблюдения. Всё благодаря тому, что жители многоэтажек приняли участие в республиканской программе «Башкирские дворики».

Теперь это один из лучших дворов Кумертау, объединенный на четыре дома. Здесь и спортивная площадка с мягким покрытием, и детская. Установлены камеры видеонаблюдения и уложен новый асфальт вместо старого гравия.

До ремонта в этом дворе не было даже тротуаров. Сейчас помимо детской и спортплощадок установили зеленую зону, было посажено порядка 25 деревьев и столько же кустарников.