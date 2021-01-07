Башкирские спортсмены готовятся к Кубку России по фристайлу

Из танцевального зала на снежный склон решила перейти уфимская спортсменка. Снежана Прайс встала на горные лыжи три года назад. До этого девять лет занималась эстрадными танцами, но решила поменять специализацию и практически сразу вошла в число лидеров. Вместе со всеми девушка готовится к Кубку России по фристайлу. Соревнования пройдут в Миассе.
Салатовый маникюр, телефон в руках, неприметная темная куртка, шлем и очки на пол-лица. Снежана Прайс могла бы затеряться среди воспитанников уфимской спортшколы по горнолыжному спорту. Но этого не случилось. Талант и успехи уникальной спортсменки уже сделали ее одним из перспективных фристайлеров страны.
Это первая видеосъемка и интервью Снежаны для телевидения. В прошлом году Прайс вошла в состав сборной России по фристайлу. Еще раньше выполнила норматив на звание мастера спорта, дважды была лучшей на спартакиаде учащихся страны. А в новом сезоне завоевала две бронзовые награды Кубка России в дисциплинах биг-эйр и слоуп-стайл. Но самое интересное, что всего этого Снежана Прайс добилась за два с половиной года. До этого она вообще не каталась на горных лыжах. Девять лет занималась эстрадными танцами и мечтала стать хореографом.
На Кубке России по фристайлу в дисциплине акробатика уфимец Руслан Катманов стал первым среди мужчин. Вадим Хакимов расположился на второй строчке. Еще один представитель республики Ильдар Хакимов остановился в шаге от пьедестала. Арина Муллагалиева стала третьей в общем зачете. Константин Еркаев завоевал серебро на Кубке России по сноуборду в дисциплине бигэйр. Все эти спортсмены уже отправились на разные соревнования по городам России. А вскоре за новыми медалями на турниры поедет и Танзила Исраилова из Белорецка. Она выступает в горнолыжном спорте.
Тем временем в Миассе проходят тренировки накануне этапа Кубка России по фристайлу. По результатам этих и предстоящих соревнований будет составлен общий рейтинг. И уже по его итогам станет известно, кто представит нашу страну на первенстве мира.