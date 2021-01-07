Думбыра и бас-гитара: рокеры из Башкирии придумали новый стиль

Башкирский рок становится все популярнее. Группа из Гафурийского района выходит на новый уровень. Участники коллектива «ХамZa» планируют расширить свой состав и приобрести новые инструменты. А пока репетируют в местном ДК и готовятся к выступлениям.

Музыка как смысл жизни. Данир Масалимов решил создать свою группу «ХамZa» четыре года назад. Выпускник Уфимского училища искусств за все время творчества не раз был удостоен почетных наград. Одну из последних, например, получил в 2019 году. Данир участвовал в межрегиональном конкурсе кубызистов и исполнителей горлового пения.

Сейчас поколение не знает своих эпосов, мы вот просто вот это все хотим передать поколению. Данир Масалимов, солист группы «ХамZA»

Состав группы менялся дважды. Сейчас в ней три участника. У каждого своя задача: Айнур – ответственный за игру на ударных, Марат – бас-гитарист, а Данир солирует на думбыре. Каждый участник коллектива еще в детстве полюбил рок. Группа старается играть не только в одном жанре, а совмещать несколько. Среди них и фолк-рок, и хэви-металл. Кроме этого, участники группы «ХамZа» пишут каверы на различные известные рок-песни.

Данир главный, на думбыре играет. В фолк-стиле. И вокруг него все это организуется и бас-гитара из рок-музыки берется, здесь ограничиваться стилями не стоит, я думаю. Вот вы когда слушали, я заметил, что вы дергали ногой, значит, мы все делаем правильно. Марат Акбаров, бас-гитарист

Репетиции группы проходят с таким же энтузиазмом, как и сами выступления. Ведущим инструментом является думбыра. Солист коллектива использует технику горлового пения. В сочетании с бас-гитарой и барабанами это создает особое звучание. Но самым главным отличием группы «ХамZa» можно назвать не только использование этнических инструментов, но и исполнение песен на башкирском языке.

Коллектив выступает как в своем районе, так и в столице республики. Зрители заряжаются на концертах группы «ХамZа» драйвом и бодрым настроением. Раскачать толпу музыкантам из Красноусольского ничего не стоит.

То, что вот Данир занимается думбырой – это межнациональное общение. Это же национальный инструмент. Вот на концертные программы приходят и татары, и башкиры, и русские. У нас район многонациональный, слушают. Через думбыру Данир и группа «ХамZa» помогают ознакомиться с культурой башкирского народа. Я считаю, это самое главное в работе группы. Рамзия Юлмухаметова, директор районного Дворца культуры с. Красноусольский