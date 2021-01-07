Думбыра и бас-гитара: рокеры из Башкирии придумали новый стиль

Башкирский рок становится все популярнее. Группа из Гафурийского района выходит на новый уровень. Участники коллектива «ХамZa» планируют расширить свой состав и приобрести новые инструменты. А пока репетируют в местном ДК и готовятся к выступлениям.
Музыка как смысл жизни. Данир Масалимов решил создать свою группу «ХамZa» четыре года назад. Выпускник Уфимского училища искусств за все время творчества не раз был удостоен почетных наград. Одну из последних, например, получил в 2019 году. Данир участвовал в межрегиональном конкурсе кубызистов и исполнителей горлового пения.
Состав группы менялся дважды. Сейчас в ней три участника. У каждого своя задача: Айнур – ответственный за игру на ударных, Марат – бас-гитарист, а Данир солирует на думбыре. Каждый участник коллектива еще в детстве полюбил рок. Группа старается играть не только в одном жанре, а совмещать несколько. Среди них и фолк-рок, и хэви-металл. Кроме этого, участники группы «ХамZа» пишут каверы на различные известные рок-песни.
Репетиции группы проходят с таким же энтузиазмом, как и сами выступления. Ведущим инструментом является думбыра. Солист коллектива использует технику горлового пения. В сочетании с бас-гитарой и барабанами это создает особое звучание. Но самым главным отличием группы «ХамZa» можно назвать не только использование этнических инструментов, но и исполнение песен на башкирском языке.
Коллектив выступает как в своем районе, так и в столице республики. Зрители заряжаются на концертах группы «ХамZа» драйвом и бодрым настроением. Раскачать толпу музыкантам из Красноусольского ничего не стоит.
В скором времени группа хочет приобрести новые инструменты. По словам участников коллектива, они хотят показать, что этнические инструменты хорошо звучат в роке. В планах коллектива – выступать не только в Башкирии, но и за ее пределами, знакомя людей с башкирской музыкой.