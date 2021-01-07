В Башкирии братья-школьники своими руками собрали трицикл

Братья Кульбердины из деревни Старомусятово Бурзянского района из подручных средств собрали у себя во дворе трицикл. Техника пока ещё дорабатывается, но уже на ходу.
Двигатель заводится с пол-оборота, двор Кульбердиных заполняет рокот мотора. За штурвалом младший из братьев. Арсен выкатывает своё детища из гаража и отправляется на обкатку. Трицикл уверенно держит дорогу и пробирается даже по деревенским сугробам. Но отъезжать далеко от дома юный пилот не рискует. Свой первый проект молодые Кулибины собрали не ради скоростных "покатушек", а чтобы проверить умения и навыки, набраться опыта.
Братья планируют дополнительно установить на трицикле крылья, световое оборудование, усовершенствовать тормоза. Благо в запасных частях недостатка нет. Отец Арслана и Арсена занимается реставрацией и ремонтом машин. Так что доноров во дворе хватает. Об увлечении своих сыновей мужчина говорит с гордостью.
В том числе братья помогают отцу перебирать двигатели на старых машинах, втроём они собрали минитрактор для хозяйственных нужд. Сейчас готовят чертёж для квадроцикла, который, по мнению юных Кулибиных, станет незаменимым помощником на сенокосе.
Максимальная скорость трицикла – 30 км в час. Но и этого для 13-летнего Арсена более чем достаточно. После завершения данного проекта у молодого жителя деревни Старомусятово, его брата и отца запланировано создание более сложной техники. Но уже для сельскохозяйственных нужд.