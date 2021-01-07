В Башкирии братья-школьники своими руками собрали трицикл

Братья Кульбердины из деревни Старомусятово Бурзянского района из подручных средств собрали у себя во дворе трицикл. Техника пока ещё дорабатывается, но уже на ходу.

Двигатель заводится с пол-оборота, двор Кульбердиных заполняет рокот мотора. За штурвалом младший из братьев. Арсен выкатывает своё детища из гаража и отправляется на обкатку. Трицикл уверенно держит дорогу и пробирается даже по деревенским сугробам. Но отъезжать далеко от дома юный пилот не рискует. Свой первый проект молодые Кулибины собрали не ради скоростных "покатушек", а чтобы проверить умения и навыки, набраться опыта.

Задумано было год назад, сделали за два месяца. Здесь передняя вилка от мотоцикла ИЖ, задние колеса от "инвалидки". Передние колесо от ИЖа. Раму тоже сами варили. Двигатель от мотоблока – 6,5 лошадиных сил. Арслан и Арсен Кульбердины

Братья планируют дополнительно установить на трицикле крылья, световое оборудование, усовершенствовать тормоза. Благо в запасных частях недостатка нет. Отец Арслана и Арсена занимается реставрацией и ремонтом машин. Так что доноров во дворе хватает. Об увлечении своих сыновей мужчина говорит с гордостью.

Идеи берут из интернета. Потом приходят ко мне и говорят: давай это сделаем. Потом сами потихоньку собирают детали. Парни работают, молодцы. Что говорю, то делают. Шамиль Кульбердин, житель д. Старомусятово

В том числе братья помогают отцу перебирать двигатели на старых машинах, втроём они собрали минитрактор для хозяйственных нужд. Сейчас готовят чертёж для квадроцикла, который, по мнению юных Кулибиных, станет незаменимым помощником на сенокосе.