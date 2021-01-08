На Башкирию обрушится сильная метель

Последние дни новогодних каникул преподнесут жителям Башкирии пару неприятных сюрпризов, говорят региональные синоптики. По данным специалистов Башгидрометцентра, в республике ожидается сильная метель и гололед на дорогах.

Так, в субботу, 9 января в Башкирии пройдет небольшой снег, в некоторых районах осадки будут обильнее. Столбик термометра в этот день опустится до -4,-9° - днем и до -8,-13° - ночью.

Погода продолжит портиться и на следующий день, 10 января. По прогнозам метеорологов, в воскресенье жителей Башкирии ждет метель, снегопад и гололед на дорогах.