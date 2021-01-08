В Уфе изменилась схема движения в районе Бельского моста из-за ремонта

На сегодняшний день, южный въезд в башкирскую столицу со стороны аэропорта и выезд из нее является одним из загруженных участков дорог. По нему ежесуточно проезжают более 125 тысяч автомобилей. Для разгрузки наиболее оживленного южного направления в настоящее время в дополнение к двум существующим строится новый мост через реку Белую в створе улицы Воровского. Кроме этого, в целях увязки со строящимся новым мостовым переходом и повышения пропускной способности требуется реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, в рамках которой планируется расширение самого путепровода с четырёх до шести полос с организацией переходно-скоростных полос для левоповоротных съездов. После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность развязки увеличится на 27%.