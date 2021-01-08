В Уфе изменилась схема движения в районе Бельского моста из-за ремонта

Жителей Уфы и гостей столицы ждут серьезные изменения из-за ремонта на Бельском мосту. Как сообщает мэрия города, с сегодняшнего дня, 8 января, начинается реконструкция развязки, из-за чего путепровод временно будет закрыт.
Отмечается, что работы будут идти до конца текущего года - 30 ноября 2021. Власти Уфы просят заранее продумать маршруты и приносят извинения за неудобства.
Так, в период реконструкции транспортной развязки движение по улице Заки Валиди в сторону «центра» будет идти по зеленому направлению с пересечением проспекта Салавата Юлаева по временному проезду со светофорным регулированием.
Движение по улице Заки Валиди «из центра» будет идти по сиреневому направлению с пересечением проспекта Салавата Юлаева по временному проезду со светофорным регулированием.
По проспекту Салавата Юлаева можно будет проехать по четырём полосам в каждую сторону (желтое направление) со светофорным регулированием на пересечении с временными проездами.
Съезды транспортной развязки и съезд с улицы Воровского (на схеме обозначены красным) также будут закрыты, то есть использовать развязку как полноценный клеверный лист будет нельзя.
Используя данную схему движения, работы по реконструкции путепровода планируется завершить в ноябре 2021 года. Далее в строительный сезон 2022 года будет завершен оставшийся комплекс работ по реконструкции съездов.
Для компенсации прогнозируемых транспортных потерь проработаны мероприятия для увеличения пропускной способности прилегающих улиц, где предлагается временно изменить схему движения. В частности, на улице Посадской в сторону проспекта Салавата Юлаева, на путепроводе ул. Мингажева в сторону центра вводится одностороннее движение. Кроме того, будут отменены левые повороты при съезде с путепровода ул. Октябрьской Революции.
На сегодняшний день, южный въезд в башкирскую столицу со стороны аэропорта и выезд из нее является одним из загруженных участков дорог. По нему ежесуточно проезжают более 125 тысяч автомобилей. Для разгрузки наиболее оживленного южного направления в настоящее время в дополнение к двум существующим строится новый мост через реку Белую в створе улицы Воровского. Кроме этого, в целях увязки со строящимся новым мостовым переходом и повышения пропускной способности требуется реконструкция транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди, в рамках которой планируется расширение самого путепровода с четырёх до шести полос с организацией переходно-скоростных полос для левоповоротных съездов. После ввода объекта в эксплуатацию пропускная способность развязки увеличится на 27%.