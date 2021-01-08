В Уфе подорожал проезд на троллейбусе и трамвае

Проезд на электротранспорте Уфы с начала 2021 года увеличился в цене. Так, цена выросла с 20 до 22 рублей при оплате банковской картой. Ранее же в МУЭТ заявляли, что стоимость проезда повышать не собираются.
Отмечается, что обладатели карты «Алга» изменений не почувствуют. Для них цена останется прежней.
Напомним, в конце прошлого года МУЭТ был признан банкротом, из-за чего предприятию пришлось пойти на некоторые антикризисные меры.
Чтобы погасить задолженность перед кредиторами, будет направлено ходатайство в Арбитражный суд для прекращения внешнего управления и перехода к конкурсному производству.
В МУЭТ отметили, что предприятие включено в перечень системообразующих организаций и является одним из ключевых в транспортной системе города. Парк подвижного состава насчитывает более 300 трамваев и троллейбусов с износом в среднем 98%.