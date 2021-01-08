В Башкирии 15-летний подросток спас пенсионерку от смерти

Искандеру Зуфарову из Нефтекамска всего 15 лет, а он уже награжден почетной грамотой за мужество, самоотверженность и отвагу.

Все произошло еще прошлой зимой. Искандер известный в городе спортсмен: подросток занимается греко-римской борьбой. В февральский день он вышел на пробежку в лес вместе со своими товарищами по команде. В какой-то момент подросток сильно оторвался от группы и заметил лежащее на земле тело женщины. Он, не раздумывая, подбежал к незнакомке и постарался оказать первую медицинскую помощь. Женщина сама не могла стоять на ногах, а вызвать «скорую» было затруднительно: трудно было определить местоположение.